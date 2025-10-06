ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Едно просто ръкостискане може да причини сериозни болести
Обикновена настинка
Обикновената настинка е най-лесният микроб, който се хваща от ръкостискане. Когато някой киха или кашля, малки вирусни частици попадат върху ръцете му. Ръкостискането разпространява тези частици към друг човек, който след това може да разтрие носа или устата си, без да го осъзнава. Резултатът? Кихане, хрема, лека температура и общото чувство "ох, чувствам се уморен“. Това е малко, но досадно и може да забави ежедневието.
Грип (инфлуенца)
Грипът е като по-силния и по-гаден братовчед на настинката. Грипният вирус може да оцелее върху ръцете с часове, така че ръкостискането с някой заразен може лесно да го предаде. След заразяване се появяват симптоми като висока температура, болки в тялото, втрисане, умора и упорита кашлица. За разлика от настинката, грипът може наистина да наруши рутината, което прави работата или ученето с дни трудно.
Конюнктивит (конюнктивит)
Конюнктивитът може да звучи безобидно, но се разпространява супер бързо чрез контакт с ръцете. Ако някой докосне заразените си очи и след това се ръкува, микробите могат да се пренесат. Докосването на очите след това причинява зачервяване, сърбеж и сълзене. В училищата и офисите един случай на конюнктивит може бързо да се превърне в много. Хигиената на ръцете е най-лесният начин за предотвратяване на тази верижна реакция.
Бактерии, причиняващи диария (E. coli, Salmonella)
Тези бактерии може да не изглеждат опасни, но причиняват сериозни стомашни проблеми. Когато ръцете докосват замърсени повърхности, като дръжки на врати, храна или дори контактни лещи, при ръкостискане микробите могат да попаднат в устата. Резултатът? Диария, крампи, гадене и дехидратация. Миенето на ръцете след всяко ръкостискане, особено преди хранене, предпазва от тези бактерии.
Херпес (вирус на херпес симплекс)
Херпесите са болезнени мехури по или около устните. Дори когато не са видими, вирусът може да се задържи по ръцете. Ръкостискане, последвано от докосване на лицето или устните, може да предизвика обостряне. Макар и да не е животозастрашаващо, херпесите са неприятни, заразни и могат да се появяват често. Чистите ръце са проста защита, пише iwoman.bg.
Кожни инфекции
Леките кожни инфекции могат да започнат като малко зачервяване, подутина или сърбеж, често причинени от стафилококови бактерии или гъбички. Тези микроби могат да се предават от ръка на ръка, особено ако има малки порязвания или драскотини. Въпреки че в началото може да изглеждат безобидни, инфекциите могат да се влошат, ако бъдат игнорирани, причинявайки болка, подуване или разпространение в други части на тялото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета