Bulgaria ON AIR стартира излъчването на "Неочаквана ваканция“. Българският 4-сериен телевизионен игрален филм от 1981 г. остава сред запомнящите се заглавия в родното кино. Режисьор на продукцията е Васил Мирчев, по сценарий на Никола Статков и Иван Славков, с оператор Ганчо Стоянов и музика на Вили Казасян по текст на Богомил Гудев.

Поредицата стартира на 29 април и ще се излъчва в четири последователни делнични вечери от 20:10 часа.

Сюжетът отвежда зрителите в едно обикновено българско градче, където животът на героите се преобръща от една неочаквана ваканция. Тя събира различни характери, съдби и ситуации, в които се преплитат хумор, недоразумения и човешки взаимоотношения.

Поредицата включва четири самостоятелни епизода, всеки със своя динамика и настроение:

"Сватбата“ поставя началото с поредица от комични ситуации около подготовката на празнично събитие;

"Идентификацията“ въвежда героите в абсурдни бюрократични казуси и объркани документи;

"Сигналът“ добавя елемент на напрежение и загадка чрез неочаквани съобщения и недоразумения;

"Детство мое“ завършва историята с по-личен и емоционален поглед към спомените и истинските ценности.