Египет отвори гробницата на Аменхотеп III

© Египет отново отвори гробницата на фараона Аменхотеп III в Лускор след повече от 20 години ремонт.



Гробницата, която е една от най-големите в Долината на царете бе подложена на реставрационни работи в рамките на триетапен проект, ръководен от Япония. Египетският министър на туризма и антиките Шериф Фати откри обновения обект вчера.



Гробницата е разположена на хълм на западния бряг на река Нил, срещу град Луксор и е "украсена със стенописи, които са сред най-изящните от оцелелите в царските гробници на Осемнадесетата династия“, според японската мисия към ЮНЕСКО.



В работата по спасяването на обекта са участвали над 260 специалисти.