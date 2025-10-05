Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Автор: Елиза Дечева 09:14Коментари (0)162
©
Египет отново отвори гробницата на фараона Аменхотеп III в Лускор след повече от 20 години ремонт. 

Гробницата, която е една от най-големите в Долината на царете бе подложена на  реставрационни работи в рамките на триетапен проект, ръководен от Япония. Египетският министър на туризма и антиките Шериф Фати откри обновения обект вчера.  

Гробницата е разположена на хълм на западния бряг на река Нил, срещу град Луксор и е "украсена със стенописи, които са сред най-изящните от оцелелите в царските гробници на Осемнадесетата династия“, според японската мисия към ЮНЕСКО.

В работата по спасяването на обекта са участвали над 260 специалисти.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дамите в таксиметровия бранш стават все повече в последните годин...
19:04 / 04.10.2025
Кой ще напусне Big Brother днес?
17:49 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод...
16:46 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационн...
13:53 / 04.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Първа лига сезон 2025/26
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: