ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Егоцентризмът на световните лидери: Путин и Си пожелаха да живеят до 150 години
Според аудиозапис, записван от CCTV, двамата са били подслушани да разсъждават за възможността за безсмъртие чрез трансплантация на органи и съвременни медицински процедури. "По-рано хората рядко живееха до 70 години, но днес на 70 години все още си дете“, заявява Си на Путин според преводача на руски език.
"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато и хората могат да живеят все по-дълго и да са по-млади, а дори и да постигнат безсмъртие", отговаря Путин според превода.
"Прогнозите са, че през този век има шанс да се доживее до 150 години", отговаря Си.
В сряда Си бе домакин на 26 световни лидери, включително Путин и севернокорейския Ким Чен Ун, в Пекин, на голям военен парад, посветен на 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война и победата на Китай над окупационните сили.
Събитието бе първото, на което тримата лидери – Си, Путин и Ким – се появиха заедно на публично място.
Китай има дълга история на отнемане на органи от екзекутирани затворници, практика, която бе официално забранена през 2015 г. Това обаче не е спряло явлението. Многобройни доклади твърдят, че правителството е продължило практиката, преследвайки малцинства като уйгурите в западната част на страната.
Миналата година лондонският The Times съобщи, че представители на Кремъл са поискали от учените да ускорят изследванията в областта на стареенето, с фокус върху предотвратяване на клетъчната дегенерация, борба с когнитивния спад и укрепване на имунната система.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Патладжаните и тиквичките са лесни за приготвяне – чудното предяс...
17:03 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:37 / 04.09.2025
Кейт Мидълтън се завърна променена
16:49 / 04.09.2025
Захарова: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от...
16:12 / 04.09.2025
Охраната на Васил Илиев спасява Соня Васи от взрив
11:36 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета