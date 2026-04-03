Екипажът на мисията на НАСА Artemis II изпрати първото си общо селфи от космическия кораб Orion. На кадъра са четиримата астронавти Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен. От снимката може да се разбере колко е тясна капсулата на Orion.

След 30 часа в Космоса настроението на всички е повече от добро. Джереми Хансен пише, че е много забавно да е в безтегловност и се чувства като малко дете.

Виктор Гловър се оплаква, че му е студено и би искал да има по-дебел спален чувал.

А командирът на полета Рийд Уайзман споделя, че снимката е направена преди четиримата да организират първия си обяд в Космоса. "Ето колко бяхме заети през последните ден и половина“, отбелязва той.

Космическият кораб Orion продължава по пътя си към Луната, след като успешно беше задействан главният двигател и апаратът се отдели от околоземната орбита.