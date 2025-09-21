Новини
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Автор: Екип Burgas24.bg 12:45Коментари (0)106
© bTV
В края на миналата седмица се проведе поредният концерт от турнето на Лили Иванова, в което музиката ѝ е с нови аранжименти и е изпълнена и със Симфоничен оркестър на сцената.

Концертът ѝ заедно с нейния бенд, както и с оркестъра на Националния музикален театър, беше в Античния театър в Пловдив, а следващите дати от турнето са на 11 октомври в Перник, 15 ноември отново в Пловдив - този път в зала СИЛА, и на 12 и 13 декември - в зала 1 на НДК в София.

Какво споделя екипът на Лили Иванова?

Тонрежисьорът Ангел Попов - Ачо я познава от около 35 години. Той помни първата им среща.

"Много добре си я спомням. Беше в Бургас. Може би десетина години преди това аз не я бях гледал на концерт. Влиза, започва концертът. Имаше една интродукция, преди тя да излезе на сцената. Започна и аз настръхнах. Викам си "Какво става с мен?!". Тя беше страшно впечатляваща. Тя е абсолютно завладяваща дори да не е на сцена", споделя пред bTV Ачо.

"Имам звукозаписно студио и там съм записвал мното песни с нея. Имало е случай, в който започвам да пускам сълза. Поглеждам я нея - и тя започва да пуска сълза! Пложението е... Цялата тази история е понеже всички песни на Лили, хронологично човек, ако ги разгледа, става дума за сериозни неща. Тук няма нищо ала-бала. Тук е квинтесенцията на живота събрана. И, ако човек проследи хронологично всички неща, които тя е записала - песни, плочи, те съответстват на съответния момент, в който тя се намира", смята тонрежисьорът.

"Първата ни среща беше, когато тя направи концерт в зала "Арена Армеец" преди 13 години. Аз специално бях поразен от енергията, която носи този човек със себе си и около себе си. Тази енергия много ме зарази мен. Когато няколко седмици след това ми се обадиха, за да работя с нея, бях наистина много развълнуван. Тя се свърза с мен чрез нейния мениджър и поиска да се свърже с мен и да работи с мен. И вече малко по малко аз започнах да предлагам идеи по парчетата, по аранжиментите и тя тогава всъщност ми делегира доверието си да опитам да променя аранжиментите и звученето на нейния репертоар", разказва Ангел Дюлгеров, китарист, композитор, аранжор.

"Откакто е започнала да се занимава с тази работа, непрекъснато се променя. Винаги е в час, винаги е този, който тегли целия бранш, тя музиката я е теглила напред. Винаги е била първа - и с апаратури, и с аранжименти, и с оркестри тя винаги е била първа. Първа направи концерт в "Олимпия", първа откри "Арена Армеец". Никой не смееше да отиде. Както и тя не е била съвсем спокойна пред 15 000 души, че ще се съберат в Арената. Това е един валяк, който проправя пътя и всички след нея припкат", смята Ангел Попов - Ачо.

"Много хора ме питат "Там няма ли претенции?". Викам "Няма такова нещо, най-лесно се работи с Лили", казва още той.

"Един такъв човек не може да не ви промени. Не може една такава величина, един такъв артист да не промени човека, с когото работи. Голяма е промяната. Аз не знам как да го опиша, нямам думи да го опиша. Като начин на мислене, като усещане, като изразни средства. Тя промени мащаба, с който гледам на работата си. Когато започнах да работя с нея, замахът ми стана доста по-уверен и вече не се притеснявам да работя по много по-сериозни продукции", споделя Ангел Дюлгеров.



