ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
След 40-годишна възраст метаболизмът при жените се забавя, а нивата на естроген и прогестерон намаляват. Затова е важно те да обръщат повече внимание на храненето, спорта и съня. Това се отразява на хормоналния баланс при всяка жена, обясни тя. "Не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим, ако искаме да минем през този преход по-плавно и да намалим и симптоматиката. Тренировките трябва да са съобразени изцяло с хормоналното състояние на жената. Тренировките, които правят 20- и 30-годишните, не помагат. Жените след 40 трябва да обърнат внимание на силовите тренировки, защото след 30 постепенно започваме да губим мускулна маса – средно от порядъка на 3 до 8% на десетилетие. След 40 този процес при дамите се ускорява и тогава на помощ идват силовите тренировки. Мускулатурата ни помага да поддържаме един добър и нормален метаболизъм, пази костната плътност, което е изключително важно, защото след 50 се появява остеопороза, ако не сме взели мерки преди това“, обясни Лили Стефанова.
Тя подчерта, че е важно упражненията да бъдат изпълнявани правилно, за да се избегнат травми и контузии. Дамите, които са тренирали и преди, могат да правят тренировки по четири-пет пъти седмично, а начинаещите – два-три пъти седмично, като през останалите дни двигателната активност не бива да се неглижира. Тренировките могат да бъдат допълнени от плуване или йога например. "Много дами мислят, че като минат 40, вече е прекалено късно да започнат да спортуват. За спорта няма възраст. Спортът след 40 не е толкова до външен вид, а до здраве. Храненето не е толкова до броене на калории, а до това да ядем качествена храна, балансирана“, обясни Стефанова.
Много важно е дамите да намалят приема на брашно, захар и консумацията на алкохол. "Хубаво е, когато се консумира алкохол, да се пие повече вода, защото той дехидратира. След 40 той влияе много върху симптоматиката. Може на пръв поглед да отпуска и да се чувстваме добре, но това води до безсъние, нощно изпотяване. Горещите вълни също са следствие на алкохола“, добави треньорът.
Последното хранене за деня е добре да бъде преди 19.30 часа. Добре е в диетата да се набляга на протеина – около 1,2 до 1,6 г на килограм телесно тегло или около 90 грама дневно. "Когато всичко е умерено и балансирано и следим реакцията на тялото си, можем сами да си изградим една много хубава карта, по която да се движим и да знаем кое е добре за нас и кое не ни понася“, добави Лили Стефанова.
По думите й жените, които спортуват, много по-рядко страдат от депресия, тревожност, проблеми със съня, паник атаки и много по-плавно преминават през менопаузата благодарение на спорта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от тризначките: Абе, индивиди, вижте на какво приличат Гален...
12:02 / 05.09.2025
Николета и Ники кръстиха малката Борислава
10:56 / 05.09.2025
Светът се прощава с Джорджо Армани
08:40 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Патладжаните и тиквичките са лесни за приготвяне – чудното предяс...
17:03 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:37 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета