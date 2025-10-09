Новини
Експерти: Пептидите помагат да се предотврати отпускането на кожата
Пептидите помагат да се предотврати отпускането на кожата. Това са къси вериги от аминокиселини, които стимулират различни процеси в кожата. Някои сигнализират на клетките да увеличат производството на колаген и еластин, докато други помагат за задържане на влагата, имат антиоксидантни свойства, намаляват възпалението.

Принципът на действието им беше разкрит от водещи технолози и разработчици на известни козметични марки. Според специалистите преди закупуване на кремове е важно внимателно да се проучи съставът им, за да се гарантира не само наличието на пептиди, но и достатъчното им количество.

Например матрикините, които стимулират производството на еластин и хиалуронова киселина, се определят като най-ефективните компоненти за кожата.

Струва си да се обърне внимание и на пептидите, съдържащи мед, които помагат за заздравяването на раните, и на сигналните пептиди, отпускащи мускулите и намаляващи появата на бръчки.

Въпреки това самото използване на козметика с пептиди не е достатъчно. Защитата от ултравиолетово лъчение с помощта на SPF също е важна, предупреждават експертите, цитирани от zdrave.to. А за хората с проблемна кожа е важно да се консултират с лекари специалисти.








