Елмира Маринова – EL MA: Участието ми в X Factor ми показа, че трябва изключително много да отстоявам себе си

© Едно от най-важните неща за един артист е да има поведение на сцената, да може да завладее публиката, да покаже, че мястото му е точно там и че само той може да даде тази определена енергия на хората. Това каза Елмира Маринова – EL MA в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Името й стана популярно след участието й в италианския музикален формат "X Factor“.



Тя разказа, че за участието си в музикалния формат е трябвало да научи езика за два-три месеца.



"Участието ми в "X Factor“ ми показа, че трябва изключително много да отстоявам себе си и изборите, които правя откъм тоналности. За да си уверен в себе си, трябва да приемеш себе си. Когато не съм уверена в себе си, аз се обръщам към Бог. Аз съм изключително голям перфекционист и това е едно от негативните ми качества, защото понякога той може да бъде враг“, сподели EL MA.



Тя избира да продължи да развива музикалната си кариера в Италия. Прави този избор, въпреки че е много привързана към семейството си. Налага й се да завърши 11. клас чрез полагане на индивидуални изпити.



Неин музикален педагог е Дарияна Куманова, която нарича "свой доверен човек“.



Любимата й певица е Дуа Липа, с която я и сравняват заради гласа й.



Първата й авторска песен – "Tired of loving you“, излиза, когато EL MA е на 14 години. Песента се завърта по италианския ефир и се харесва на публиката.



В момента EL MA работи по проекти с известни италиански изпълнители. На 7 март ще излезе й новата й песен – "Give it to me“.