Елтън Джон: Не знам колко време ми остава

© Елтън Джон е бил обзет от емоции в продължение на близо час, докато се е борил с мислите за собствената си смъртност, създавайки последния си албум. 77-годишният музикален идол е бил дълбоко развълнуван от текста на Бърни Топин за песента "When This Old World Is Done With Me", която е включена като последна песен в новия му съвместен албум с Бранди Карлайл, озаглавен "Who Believes In Angels?", който ще излезе на 4 април.



Елтън сподели преживяванията си: "Написах една песен в края на албума и просто получих текста на Бърни Топин, който се казва "When This Old World Is Done With Me". И така, пиша куплета и изведнъж осъзнавам: "О, това е наистина хубаво". И след това стигам до припева и, разбира се, става дума за моята смърт. "И когато стигна до моята възраст, която е близо 100 години, си мисля: "Колко време ти остава? Имаш деца, имаш прекрасен съпруг и просто си мислиш за смъртта". И така, когато стигнах до припева, просто се сринах за 45 минути и всичко това е заснето на филм."



Бранди Карлайл, която работи в тясно сътрудничество с Елтън по албума, отбелязва интензивността на реакцията му, като казва, че "той е плакал силно". Тя казва: "Искам всички да го видят, защото той е наистина човешки, като дълбоко погрешен и смущаващ. И това, което правиш, когато забравиш, че има камера, е наистина интересно. Стигна до края на припева и гласът му започна да трепери, а аз си помислих: "О, той наистина ще заплаче".



В неотдавнашния разговор в подкаста "Smartless" Елтън отвори дума за липсата на солови амбиции и призна, че последната му работа с Бранди е "най-добрата от четири десетилетия насам", съобщава "Mirror". Той разкри: "Никога не съм си представял себе си като солов изпълнител. Когато бях в моята група Bluesology, поех големия риск да отида в Liberty Records и да кажа: "Искам да пиша песни, толкова ми омръзна да свиря в група, която не иска да стигне доникъде, а и мога да пея." И така, човекът, както знаете, защото това е стара история, ми даде плика с текстовете на Бърни в него.



"И тогава, когато написахме песните, трябваше да изляза и да ги изсвиря на живо. Така че трябваше да създам група. И наистина нямах никакви виждания да бъда Елтън Джон, суперзвезда. Просто всичко се случи много, много бързо. Но това беше все едно бях дете в магазин за бонбони. Никога не съм осъзнавал, никога не съм си представял Елтън Джон като голяма звезда. Всичко се случи съвсем случайно, наистина. Наистина се случи случайно, което беше прекрасно."



Прочутата кариера на Елтън Джон продължава вече 6 десетилетия, като той има 10 сингъла под номер 1 в Обединеното кралство и 9 албума под номер 1, които му носят световна слава. След 330 концерта в цял свят прощалното турне на "Farewell Yellow Brick Road" се завърна в Стокхолм през юли 2023 г., като поп легендата заяви, че ще се съсредоточи върху семейството.



В документалния филм "Elton John: Never Too Late", който беше излъчен през октомври миналата година, Елтън разказа за това как се е примирил със смъртността си, като заяви: "Чудя се какво ще стане с всички тези неща, когато свърша? Това е последният момент от живота ми. Не знам колко време ми остава."