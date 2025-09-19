ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Елтън Джон разкри част от зловещото си завещание
Елтън Джон е създал колие от раздробените си коленни капачки, които наскоро са му били отстранени по време на операция – и вътрешни източници разкриват пред RadarOnline, че това е само началото на поредица от зловещи подаръци "за сбогом", които той възнамерява да остави на близките си, включително флакони с кръвта си и бижута, изработени от пепелта му.
78-годишният певец, който се оттегли от турнетата миналата година след десетилетия на път, споделя за бижуто от капачките на коленете си в Touched by Gold, нов документален филм, продуциран съвместно с World Gold Council. В лентата се разказва как Джон, след двойна операция е запазил капачките на коленете си и ги е превърнал в колие с помощта на дизайнера Тео Фенел. Сега източници твърдят, че той планира да разшири идеята, за да създаде още зловещи подаръци за своите близки.
"Елтън даде ясно да се разбере, че капачките на коленете са само началото", разказа източник, близък до звездата.
"Вече говори за това да остави флакони с кръвта си на синовете си и да се погрижи пепелта му да бъде превърната в бижута, за да може семейството му да го носи завинаги близо до себе си. Той нарича това част от наследството си и смята, че така ще остане близо до сърцата им – буквално, ако носят колиета, съдържащи части от тялото му".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
3 зодии преминават през важен тест от Вселената на 19 септември 2...
08:45 / 19.09.2025
Пригответе се за нова музика от Кралицата на попа!
09:28 / 19.09.2025
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвс...
18:53 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:40 / 18.09.2025
Мира Радева: Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше...
15:54 / 18.09.2025
Тропически плод - в помощ в битката с рака на черния дроб
13:39 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета