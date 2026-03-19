Елтън Джон влезе в ролята на помирител
Хитмейкърът, който също присъства на тазгодишните "Оскар"-и, беше забелязан в компанията на най-големия син на Виктория и Дейвид Бекъм - Бруклин, и неговата съпруга Никола.
Според източници пред Daily Mail Елтън вече е поел ролята на посредник между 26-годишния Бруклин и родителите му, с които той в момента не поддържа контакт.
Конфликтът между Бруклин и семейството му започна преди почти година и оттогава отношенията са напрегнати.
Наскоро той отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи, като за Деня на жената публикува поздрав единствено към своята свекърва Клаудия Пелц, пренебрегвайки собствената си майка Виктория.
Семейство Бекъм и Елтън Джон са приятели от над 30 години. През 1999 г. изпълнителят пя на сватбата на Дейвид и Виктория, а по-късно беше част и от кръщенето на Бруклин. Връзката им е толкова близка, че Виктория многократно е разказвала как Елтън я е вдъхновил да се откаже от Spice Girls и да преоткрие себе си.
Още по темата
Още от категорията
Миска: Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца
Почина Фил Кембъл
Мария Силвестър тръгна по психотерапевти
15:24 / 18.03.2026
Даяна Ханджиева: Изтрих от речника си фразата "мога и сама"
13:53 / 18.03.2026
Иво Аръков прибрал стотици хиляди евро от бюджета, за да пее?
12:33 / 18.03.2026
"Солунските атентатори" гостува в Бургас
10:43 / 18.03.2026
Орлин Горанов: На моменти оставах безмълвен
10:32 / 18.03.2026
Участничка в "Ергенът": След ботокс подпухнах, задържах вода! Тов...
09:01 / 18.03.2026
