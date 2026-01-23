Елвиса: Хазартът винаги е бил част от живота ми
©
"Благодаря за въпроса, хазартът винаги е бил част от живота ми – като малък постоянно играех белот и шах, после разцъквах Еврофутбол, играл съм много сварка и табла, след това открих покера – ами извинявайте, но не смятам, че съм пропаднал или зависим, напротив, смятам, че всеки има глава на раменете си и си носи бремето сам, а да откажа да рекламирам хазарт по "популистки" подбуди, за да не ме хейтят хората, би било меко казано лицемерно..."
Още по темата
/
Прави милиони за минути
09:56
Трудно ще я познаете
09:47
Още от категорията
/
Сашо Кадиев с нов прякор
20.01
Бременна ли е Гришовица?
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.