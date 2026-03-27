Риалити звездата Мартин Елвиса демонстрира типичното си хапливо чувство за хумор по време на коментарното студио на "Ергенът“ в предаването "Преди обед“. Данните за забавната ситуация в ефира бяха предоставени от репортер на Plovdiv24.bg.

Градусът на настроението в студиото се покачи, след като гостите бяха почерпени с безалкохолни коктейли. В разгара на шегите Алпер Чочев провокира Елвиса да започне да разлива "детско шампанско“ навсякъде, за да разчупи атмосферата.

Препратката към Венета Райкова Мартин Елвиса обаче моментално охлади ентусиазма за водни каскади с ироничен отговор, насочен към сигурността на работното му място:

"По-добре не, че ще разваля цялата техника и ще ме уволнят като Венета Райкова“, заяви той пред камерите.