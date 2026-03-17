Драматични обрати в "Ергенът" тази седмица. Един от ергените е на ръба на изтощението и припада, а Мартин Елвиса се връща на бял кон в предаването. Той ще се опита да предпази момчетата от грешките, които той е правил. Присъствието му обещава да взриви обстановката сред момичетата, точно преди най-тежката Церемония на розата. Броят на розите ще бъде значително по-малък от този на участничките, което означава масова раздяла с мечтите за финалСедмицата започва с битка на плажа. Кристиян, Стоян и Марин ще премерят сили в сватбени костюми, борейки се за "златния ключ“ и правото на луксозни срещи. Победителят получава пълна власт над изборите в имението, докато най-слабият ще трябва да се задоволи с нискобюджетна разходка сред природата.По време на надпреварата обаче на Кристиян му прилошава и се налага да се намеси лекарски екип и отвеждане до болница.Емоциите ще се пренесат и на снимачната площадка, където дамите ще трябва да пресъздадат култови сцени от "Титаник“ и "Казабланка“.