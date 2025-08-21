ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Емануела и Азис се появиха с еднакви рокли
Двамата изпълнители привлякоха вниманието на последователите си в социалните мрежи с няколко провокативни кадри. Емануела и Азис се снимаха с къси рокли със сребристи мотиви отново в двора на къщата на попфолк певеца.
Последователите им веднага ги заподозряха в подготовка на нова песен. Заваляха коментари именно в тази посока.
"Да очакваме ли нова песен“, развълнувани питат последователите на изпълнителите.
Кадрите по рокли се появиха малко след поредната закачка между тях. Преди броени дни Азис сподели специалната си рецепта за пълнени чушки, която също предизвика голям интерес.
Певицата Емануела също прояви интерес и повтори неговото кулинарно изкушение. Тя обаче остави своя почерк в рецептата, като леко я промени. Тя пропусна една от съставките – каймата и вместо това добави морков.
Азис опитва нейното ястие и с усмивка признва, че е впечатлен. Разбира се, не пропуска да направи една малка забележка. Той казва, че оризът е преварен. Въпреки това оценява порцията от Емануела високо заради соса, който е успяла да получи при изпълнението на неговата рецепта.
Азис не за пръв път облича бляскава рокля. През август 2025 г. вече сме го виждали с бляскава визия. Той беше публикувал снимки, на които носи по синя рокля. В описанието на публикацията беше отбелязал отново Емануела. Изглежда двамата обичат да се шегуват с интересни визии. Азис пише в описанието, че Емануела си е забравила роклята и поради тази причина той я облича.
Емануела често се появява в публичното пространство със страхотни визии. Тя изненадва своите в социалните мрежи с къси рокли, които подчертават добре поддържаното й тяло, като в комбинация с това се грижи и за това прическите й да бъдат интересни. Тя е една от изпълнителите, които сме виждали както с прибрана, така и със спусната коса. Освен това и с коса с различна дължина и цвят.
Емануела и Азис все още нямат официална съвместна песен като дует. Дали двамата попфолк изпълнители готвят ново музикално парче, предстои да разберем, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 756
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Има връзка между психопатията и предпочитането на шумни коли
12:40 / 21.08.2025
Знаете ли колко вида жирафи има?
13:07 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Слънце, стил и семейна идилия за Николета Лозанова
09:55 / 21.08.2025
Рупецова в нов удар срещу Мартин Ергенът
09:34 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета