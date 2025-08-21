Новини
Емануела и Азис се появиха с еднакви рокли
Автор: Екип Burgas24.bg 15:41
©
Азис и Емануела изненадаха почитателите си, но не с нова песен, а с блестящи визии. Двамата попфолк изпълнители се появиха със съвсем еднакви бляскави рокли. Единствената разлика са цветовете им.

Двамата изпълнители привлякоха вниманието на последователите си в социалните мрежи с няколко провокативни кадри. Емануела и Азис се снимаха с къси рокли със сребристи мотиви отново в двора на къщата на попфолк певеца.

Последователите им веднага ги заподозряха в подготовка на нова песен. Заваляха коментари именно в тази посока.

"Да очакваме ли нова песен“, развълнувани питат последователите на изпълнителите.

Кадрите по рокли се появиха малко след поредната закачка между тях. Преди броени дни Азис сподели специалната си рецепта за пълнени чушки, която също предизвика голям интерес.

Певицата Емануела също прояви интерес и повтори неговото кулинарно изкушение. Тя обаче остави своя почерк в рецептата, като леко я промени. Тя пропусна една от съставките – каймата и вместо това добави морков.

Азис опитва нейното ястие и с усмивка признва, че е впечатлен. Разбира се, не пропуска да направи една малка забележка. Той казва, че оризът е преварен. Въпреки това оценява порцията от Емануела високо заради соса, който е успяла да получи при изпълнението на неговата рецепта.

Азис не за пръв път облича бляскава рокля. През август 2025 г. вече сме го виждали с бляскава визия. Той беше публикувал снимки, на които носи по синя рокля. В описанието на публикацията беше отбелязал отново Емануела. Изглежда двамата обичат да се шегуват с интересни визии. Азис пише в описанието, че Емануела си е забравила роклята и поради тази причина той я облича.

Емануела често се появява в публичното пространство със страхотни визии. Тя изненадва своите в социалните мрежи с къси рокли, които подчертават добре поддържаното й тяло, като в комбинация с това се грижи и за това прическите й да бъдат интересни. Тя е една от изпълнителите, които сме виждали както с прибрана, така и със спусната коса. Освен това и с коса с различна дължина и цвят.

Емануела и Азис все още нямат официална съвместна песен като дует. Дали двамата попфолк изпълнители готвят ново музикално парче, предстои да разберем, пише Ladyzone.



