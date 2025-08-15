ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Емануела не може да преглътне, че Джия се задържа при Митко Динев повече от нея
Джия и наследникът на Динко Динев са заедно вече година и половина – доста по-дълго от кратките му предишни афери, включително и с Мартина Петрова. За разлика от тях, връзката с Джия изглежда стабилна, а близки до семейството твърдят, че за първи път го виждат толкова влюбен.
Дори фамилията Диневи е приела младата певица за снаха – признание, което Емануела така и не получи. Напротив – отношенията ѝ с бащата на Митко са били обтегнати още от началото, тъй като той категорично не я е одобрявал.
Емануела винаги е заявявала, че Митко е голямата ѝ любов и най-незабравимият мъж в живота ѝ, въпреки значителната разлика във възрастта им. И не спира да напада неговите приятелки след нея. И макар да не са заедно от 10 години, тя мрази Джия, че е успяла да го накара да бъде щастлив. Емануела все още тръпне и се надява, че един ден ще се съберат отново.
Джия обаче явно не се впечатлява от миналото и продължава да провокира. Последната ѝ публикация в социалните мрежи показва как тя и Митко танцуват блус на сватба, гледайки се влюбено в очите. На същото събитие присъстваха и бившата му Мартина Петрова, както и ергенът Мартин Николов – Елвиса, който прекара вечерта в танци с пищната Мартина.
Снимките и клиповете бързо стигнаха до Емануела и отново разбуниха духовете. Фенове коментират, че този път ударът е личен – Митко демонстрира любов и приемственост към Джия, които бившата му така и не успя да получи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 695
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
Елвиса избира новия ерген
15:44 / 15.08.2025
Лавров се появи в Аляска облечен със суичър с надпис "СССР"
14:06 / 15.08.2025
Гениалният Ник Кейв – една от ключовите фигури на световната музи...
13:56 / 15.08.2025
Леонардо ди Каприо каза за какво съжалява
12:35 / 15.08.2025
Стана ясно кое е българското предложение за "Оскар"
12:32 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета