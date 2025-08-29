ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емануела стана жертва на измама
"От една страна е забавно, но от друга – ще се погрижа да разбера кой го е създал. Никога не съм ползвала такъв тип платформи – съветвам ви да не го правите и вие“, написа звездата в своя публикация.
Тя допълни, че подобни приложения крият рискове и предупреди последователите си да бъдат внимателни с онлайн запознанствата. В края на изказването си Емануела добави с усмивка: "Искам и на 43 години да изглеждам така.“
