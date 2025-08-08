Новини
Емблематичен филм се завръща с втора част
Автор: Екип Burgas24.bg 09:14Коментари (0)96
©
Новата продукция на Мел Гибсън "Възкресението Христово“, продължение на филма от 2004 г. "Страстите Христови“, ще бъде пусната от компанията Lionsgate в две части през 2027 г., обяви студиото. А както "Телеграф“ вече писа, лентата усърдно се снима в Италия и вероятно в южната ни съседка Гърция.

Първата част ще излезе премиерно в кината на Разпети петък, 26 март 2027 г., а втората е планирана да се появи на големите екрани 40 дни по-късно, в четвъртък, 6 май, на празника Възнесение Господне.

В момента само една неразкрита продукция на Warner Bros. е планирана за излизане през уикенда на 27-28 март 2027 г. според Deadline. Що се отнася до продължението на "Възкресението“, то премиерата ще бъде срещу филмовата адаптация на Sony по видеоиграта "Легендата за Zelda“.

Оригиналният филм на Мел Гибсън, с участието на Джим Кавийзъл в ролята на Исус, пожъна огромен успех през първия си уикенд, като събра 612 милиона долара в световен мащаб при бюджет от само 30 милиона долара.

Освен това филмът, който проследява последните 12 часа преди разпятието на Исус Христос, получи три номинации за "Оскар“ в категориите "Най-добър грим“, "Най-добра операторска работа“ и "Най-добра оригинална музика“.

Очаква се Кавийзъл да се завърне в ролята на Исус, както и Моника Белучи, която отново ще играе Мария Магдалена. Мел Гибсън е съавтор на сценария с Рандал Уолъс, сценариста на носителя на "Смело сърце“, като ще продуцира и с партньора си от Icon Productions Брус Дейви. Според World of Reel снимките се очаква да започнат следващия месец в Рим.

По-рано Гибсън каза, че работи по сценария от седем години с брат си Донал и сценариста на "Смело сърце“ Рандал Уолъс. Гибсън също така каза, че лично вярва във Възкресението. Той самият е католик по вероизповедание. "Всеки един от апостолите е умрял, без да се е отрекъл от вярата си, и никой не умира за лъжа“, каза той. Той обаче призна, че Възкресението е най-трудната част от историята за Христос, за която повечето хора вярват. "Кой възкръсва три дни след смъртта си? Буда не е правил това“, споделя той по време на гостуване в шоуто на Роугън преди месеци, пише "Телеграф".



Още по темата: общо новини по темата: 588
Още новини от Любопитни новини:
