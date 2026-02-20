През 1995 г. Джон Ф. Кенеди-младши предлага брак на Каролин Бесет- пиарката на Calvin Klein, в която е лудо влюбен и така започва една любовна история без аналог, която обаче завършва трагично. Мистериозната история за изчезналия пръстен на Каролин и до днес вълнува цял свят.Интересът към тяхната история отново се възражда покрай продукцията на Райън Мърфи "Love Story“, която разказва любовната им приказка с фатален край. Под светлината на прожекторите отново попада и годежният пръстен на Каролин – едно от най-обсъжданите и същевременно най-мистериозни бижута на 90-те.В епоха, в която холивудските годежни пръстени залагат на внушителни модели, Каролин получава изискан платинен пръстен с диаманти и сапфири. Дизайнът е едновременно пленяващ и изчистен – естествено продължение на минимализма, който доминира модата на десетилетието и се превръща в запазена марка на русата красавица. В звездните среди се твърди, че вдъхновението за пръстена идва от бижу на покойната майка на Джон – Жаклин Кенеди, която умира година преди годежа.След самолетната катастрофа на 16 юли 1999 г., при която загиват Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет, годежният ѝ пръстен никога повече не бива показан публично. Твърди се, че най-вероятно е изгубен след трагичното събитие или пък е върнат тайно на семейството, но от онзи момент насам, никой не споделя никаква информация за мистериозното бижу. Любовта им потъва във вечността, а с нея и загадъчния пръстен.Според експертни оценки пръстенът е бил изработен от платина и е включвал приблизително три карата диаманти и около два и половина карата сапфири. Предполагаемата му стойност варира между 10 000 и 13 000 долара – сравнително умерена сума на фона на легендарните бижута на фамилията Кенеди.За сравнение, в миналото годежният пръстен на Джаки от бъдещия президент Джон Ф. Кенеди е оценяван на около 1 милион долара – модел тип "toi et moi“ с изумруд и диамант, превърнал се в икона на бижутерийния дизайн.Тайна сватба и трагичен финал - любов като на киноНа 21 септември 1996 г. Каролин Бесет и Джон Ф. Кенеди-младши сключват брак на остров Къмбърланд в щата Джорджия – с церемония в тесен кръг, далеч от медийното внимание. Една-единствена официална снимка, разпространена дни по-късно, превръща минималистичната визия на Каролин в пример за стил, класа и безупречна елегантност. Тя се превръща в модна икона за хиляди.Годежният пръстен остава символ на любовта им, макар и изчезнал, а митът около него, както и любовната им история продължават да вълнуват света, пише ladyzone.bg.