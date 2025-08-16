ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Емблематични обувки излизат от мода
Компанията, която превърна "грозните обувки“ в моден феномен, отчете колосални финансови загуби и прогнозира спад в продажбите, което сигнализира за сериозен обрат в потребителските нагласи и модните тенденции.
През второто тримесечие на годината компанията "Crocs“ е регистрирала загуба преди облагане с данъци в размер на 448,6 милиона долара. Контрастът е огромен спрямо същия период на миналата година, когато фирмата отчете печалба от 296,4 милиона долара.
Като допълнителен знак за тревога, компанията прогнозира, че приходите ѝ през настоящото тримесечие ще се сринат с между 9 и 11 процента на годишна база. Тази новина шокира анализаторите, които са очаквали лек ръст.
Според главния изпълнителен директор Андрю Рийс, една от основните причини е, че американските потребители са станали "много предпазливи“ и купуват все по-малко, притеснени от инфлацията и бъдещите поскъпвания. Освен това, новите американски мита се очаква да намалят приходите на компанията с около 40 милиона долара до края на 2025 г.
Отвъд икономическите фактори обаче, изглежда, че "кроксовете“ просто излизат от мода.
По време на пандемията от коронавирус тези обувки се превърнаха в абсолютен хит заради несравнимия си комфорт и бяха носени дори от световни знаменитости. В последно време обаче се наблюдава мощно завръщане на спортните и атлетични маратонки. Според модни анализатори, тази тенденция вероятно ще се засили още повече заради предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.
В отговор на кризата, "Crocs“ вече е предприела мерки за икономии, намаляване на складовите наличности и прекратяване на промоционални кампании, за да защити своята рентабилност, пише сайтът jenata.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След много сълзи Сузана напусна "Диви и красиви"
12:20 / 16.08.2025
Механик посочи най-проблемните марки автомобили, които да не купу...
12:14 / 16.08.2025
Елена от "Ергенът" ударно топи килограми
10:27 / 16.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
На 56 шик и по бански
18:14 / 15.08.2025
Емануела не може да преглътне, че Джия се задържа при Митко Дине...
17:15 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета