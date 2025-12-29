Еми Стамболова се завърна с гръм и трясък
"Приятели, записах няколко нови песни.
Първата, която ще ви представя след броени дни, е малко по-различна от това, което съм правила досега. Нямам търпение да я чуете!
Но преди това имам нужда от вашата помощ - да изберем заглавие за нея. След 3-годишна пауза се завръщам с авторска музика", обяви радостно Еми Стамболова.
В профила си във фейсбук тя пусна анкета как да се казва първата от песните, които ще пусне.
В крайна сметка почитателите ѝ са решили първата песен, която ще излезе, да се казва "Дума мръсна", пише HotArena.
