Известната певица Емилия отпразнува своя 44-ти рожден ден на 21 март по време на големия концерт на своя колега Константин в зала "Арена 8888“, информираТя сподели празника с хиляди фенове на сцената и отправи емоционална благодарност към семейството и почитателите си в социалните мрежи.Празникът на Емилия съвпадна с въпросния професионален ангажимент, като тя изпя съвместния дует с Коцето - "Страх ме е“. Освен вниманието на сцената, певицата получи вълна от поздравления от колеги и фенове.В личен пост в социалните мрежи Емилия сподели, че се чувства по-енергична и щастлива от всякога:"Обичайно трябва да се вайкам и да се оплаквам, че остарявам, но не. Аз съм повече от благодарна, щастлива, млада, енергична, обичаща, пееща, горяща за всичко, което правя“, написа тя.Емилия подчерта, че празнува заради най-близките си и изрази благодарност за своите три деца. Тя отправи специален поздрав към майка си за подкрепата през годините. Изпълнителката отправи и сърдечни благодарности на почитателите си, които я следват неизменно в музикалния ѝ път.Освен личния си празник, участничката в шоуто "Като две капки вода“ отбелязва и друга важна годишнина – стартирането на деветата година отлюбовта си с Жорж Башур. В скорошна медийна изява Емилия за пореден път похвали съпруга си за неговата всеотдайност и безрезервна подкрепа във всички нейни начинания.