|Емрах Стораро и Константин си спретаха гонка с мощни автомобили
На видеото се вижда как Константин управлява "Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.
Емрах коментира действията си по следния начин:
"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, написа той в социалните мрежи, без да отрече случилото се.
Двамата са привикани в СДВР за разпит.
