|Емрах Стораро с изненадващо ново начинание
Малкият син на Тони Стораро играе в най-новия български филм - "Скандалните“, който ще бъде излъчван в киносалоните от 12 септември. Лентата разказва за Лили кралицата на училището, която се събужда от кома без спомени, а двамата й бивши - нахаканият футболист Иван и топзвездата Емрах, започват най-смешната и скандална битка за сърцето й.
Синът на Тони Стораро, който наскоро се сгоди за любимата си Айлян, е показвал актьорски заложби в свои видеоклипове, но досега не е изгрявал на големия екран. Работата по снимките е била преди време, така че не са попречили на Емрах да вдигне пищното тържество, на което засвидетелства любовта си към симпатичната брюнетка.
Във филма участват още сексоложката Наталия Кобилкина и силиконовата брадърка Беба, а главната роля е поверена на онлайн звездата Лили Аначкова.
"Магичната намеса на Наталия Кобилкина - ангелът на любовта, превръща всяка среща в катастрофално-романтичен хаос. Между интриги и куриозни злополуки Лили опитва да разбере коя е и кого обича. Провокативната манипулаторка Беба, бивша на Иван и Емрах, заплита своите интриги, а безскрупулният мениджър с дебело досие - Памеца, не се спира пред нищо, за да обърне играта. Най-добрата приятелка на Лили — Йони, и вечният шегаджия Джордж блестят със собствена искряща романтика“, се казва в анонса на ко-медийната лента, която другата седмица ще е по кината.
