Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Емрах Стораро се сгоди
Автор: Георги Кирилов 12:16Коментари (0)64
©
По-малкият син в музикалната фамилия Стораро - Емрах Стораро, се сгоди. Голямата новина за изненадващия за мнозина развой в личния му живот, дойде лично от него, след като младият певец публикува серия от кадри от специалния ден.

Множество клипчета бяха качени в социалната мрежа TikTok.

Избраницата му се казва Айлян, която е сестра на снаха му Гюлджан, а купонът е бил в Шумен. 

Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.



Още по темата: общо новини по темата: 798
26.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Украйна нападна Уди Алън за участието му в Московския филмов фест...
09:42 / 26.08.2025
Гласът на гимнастиката в България празнува рожден ден днес
08:48 / 26.08.2025
Потопете се в магията на музиката, театъра и танца с "Валсът на р...
15:58 / 25.08.2025
Най-добрите гръцки острови за семействата с деца
16:22 / 25.08.2025
"Игри на волята" унищожава дюни и растения на известен плаж!
15:43 / 25.08.2025
Това е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъ...
09:27 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: