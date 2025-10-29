Емрах Стораро яхва нов мощен мерцедес, докато чака съдът да определи наказанието му за скандален клип, който публикуваха с колегата му – фолкзвездата Константин.Преди месец двамата качиха видео, на което изглеждаше, че организират гонка по столичен булевард, като Емрах управлява беемве, а до него Константин се пъчи в жълто порше. От видеото не става ясно с каква скорост се движат двамата. От кадрите личи и че видеото е обработвано и допълнително забързано. На дисплея в колата на сина на Тони Стораро пък показанието на скоростомера е замазано.Ден след като видеото набра хиляди гледания, от Пътната полиция се самосезираха и привикаха двамата фолкпевци. На двамата бяха съставени актове по чл. 104б от Закона за движението по пътищата, чиято първа точка забранява на водачите да организират или участват в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване. Членът обаче има и втора точка, която забранява на шофьорите да използват пътищата за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари. Над колите на Емрах и Константин веднага бяха наложени принудителни административни мерки – сваляне на номерата за три месеца.Наказателните постановления на двамата като водачи обаче висят, тъй като и двамата ги обжалват в съда. По тази причина книжката на Емрах е в него, а той лично управлява новия си автомобил – двуврата S класа Coupe."Колата е с невероятните 500 коня под капака, но това не ме блазни да я натискам. Аз съм известен с това, че карам съвсем цивилизовано и спазвам правилата“, коментира Емрах за "Телеграф“. Той е уверен, че съдът ще уважи жалбата срещу наказанието му, тъй като смята, че не е нарушил закона."Не сме правили гонка, а просто снимахме забавно видео за феновете си в социалните мрежи. Не е имало състезание, нито сме превишавали скоростта“, добави Емрах.Изпълнителят не смята, че е дал лош пример на многобройните си почитатели, голяма част от които са бъдещи или пресни водачи."Няма как да им дам лош пример, защото те не разполагат с автомобили с такава мощност. Моята кола вдига 100 км/ч за 2 секунди, докато на една нормална кола й трябват 10 секунди“, обясни Емрах."Всеки на моето място с такава кола би направил такъв клип. Не съм направил нищо недопустимо. Това е просто едно забавно видео“, настоя братът на Фики. Според юристи обаче дори и съдът да приеме, че няма доказателства за гонка, може да остави в сила наказанията заради снимането на видео по време на шофиране.