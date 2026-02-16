Емрах с менте на световноизвестна марка
Наблюдателни фенове също забелязаха детайл, който буди съмнения - етикетът на ръкава, наподобяващ оригинала, но поставен по начин, различен от истинските модели. Допълнително сравнение със снимки от официалния сайт на марката показа разлики в кройката и изпълнението, а цената, на която подобни комплекти се предлагат в онлайн платформи, е в пъти по-ниска от реалната стойност на луксозния бранд.
Това не е първият случай, в който младият Стораро носи фалшификати. Певецът се опитва да демонстрира лукс на всяка цена, но вестникът ни веднага забеляза, че Стораро не носи оригинал, а ментак за 117 евро, пише "Уикенд".
Актуални теми
Аре бежи
преди 1 ч. и 31 мин.
Мангал, кво искаш?
