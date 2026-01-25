Емрах се ядоса: Пълна мафия
"Е*ати подкупената работа е тази "Евровизия". Като всички български формати, всичко е нагласено", написа с гняв в инстаграм изпълнителят.
"Пълна мафия, братле, не могат да ме убедят, че някакви изпълнители имат 4 пъти повече гласове от Фики, при положение, че имат репертоар от 2 песни. Как събраха фен база от 20 хиляди гласове?", категоричен бе братът на Фики.
Според него един от членовете на журито - композиторът Петър Дундаков не разбира какво е "попфолк".
