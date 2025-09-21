Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ канали
Автор: ИА Фокус 12:44Коментари (0)118
©
Световноизвестната диетоложка д-р Енджи Касабие постигна нов голям успех в кариерата си – тя стартира собствено авторско предаване в ефира на един от най-влиятелните телевизионни канали в арабския свят – Sky News Arabia.

Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт Де Ниро, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече влиза в ново амплоа – телевизионен водещ.

Предаването ще бъде посветено на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Д-р Касабие планира да кани и български гости, с което да популяризира родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.

Родена в Бейрут, Ливан, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.

Атанас Лазаров, медиен експерт и продуцент:

"Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта. Убеден съм, че нейната харизма и професионализъм ще впечатлят милиони зрители по целия свят.“



Още по темата: общо новини по темата: 1064
21.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро през 2025 година, ето къ...
09:43 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:37 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:38 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
17:35 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще с...
17:36 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Цялото движение от потеглянето на АТВ-то до самия удар е не повече от 10-15 секунди 
10:57 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: