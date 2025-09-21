ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ канали
Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт Де Ниро, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече влиза в ново амплоа – телевизионен водещ.
Предаването ще бъде посветено на здравето, храненето и балансирания начин на живот. Д-р Касабие планира да кани и български гости, с което да популяризира родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.
Родена в Бейрут, Ливан, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е изключително активна в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.
Атанас Лазаров, медиен експерт и продуцент:
"Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта. Убеден съм, че нейната харизма и професионализъм ще впечатлят милиони зрители по целия свят.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1064
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро през 2025 година, ето къ...
09:43 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:37 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:38 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
17:35 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще с...
17:36 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета