|"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевска"
В спектакъла участват актьорите: Никола Парашкевов, Златко Ангелов, Тихомир Благоев, Иван Григоров, Стефан Иванов, Виктор Младенов, Яна Николова, Никол Карабинова, Зорница Константинова, Асен Лозанов, Симона Богданова.
Сценичната адаптация на великото поетично дело на Иван Вазов "Епопея на забравените“ е вдъхновяващ спектакъл за героите, които историята не трябва да забравя.
Представлението превръща думите на Вазов в плът и кръв, представяйки пред зрителя забравените герои – духовници, революционери, будители – хора градили с дела и саможертва българската национална съвест. Образите на Бенковски, Кочо, Братя Жекови, Каблешков, Паисий, Братя Миладинови, Хаджи Димитър, Волов, Караджата, Опълченците на Шипка се превръщат в символи на морална чистота и идеализъм, в остър контрапункт на днешната забрава и безразличие.
Със съвременен сценичен език, силна визуална концепция и емоционална актьорска игра, спектакълът поставя въпроси за паметта, националната идентичност и отговорността на всяко поколение към миналото.
"Епопея на забравените“ не е само историческа възстановка – това е глас, който отеква в съвремието с призив да помним, да почитаме и да бъдем достойни наследници на онези, които са посветили живота си на България.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
