Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевска"
Автор: Екип Burgas24.bg 10:33Коментари (0)183
©
Премиерата на ДТ "Адриана Будевска" "Епопея на забравените" по Иван Вазов ще бъде представена днес. Драматургичният текст е на Емил Бонев, режисьор е Богдан Петканин, художник на декор - Милен Боричев, художник на костюмите - Жанета Иванова, музика - Георги Гарчов.

В спектакъла участват актьорите: Никола Парашкевов, Златко Ангелов, Тихомир Благоев, Иван Григоров, Стефан Иванов, Виктор Младенов, Яна Николова, Никол Карабинова, Зорница Константинова, Асен Лозанов, Симона Богданова.

Сценичната адаптация на великото поетично дело на Иван Вазов "Епопея на забравените“ е вдъхновяващ спектакъл за героите, които историята не трябва да забравя.

Представлението превръща думите на Вазов в плът и кръв, представяйки пред зрителя забравените герои – духовници, революционери, будители – хора градили с дела и саможертва българската национална съвест. Образите на Бенковски, Кочо, Братя Жекови, Каблешков, Паисий, Братя Миладинови, Хаджи Димитър, Волов, Караджата, Опълченците на Шипка се превръщат в символи на морална чистота и идеализъм, в остър контрапункт на днешната забрава и безразличие.

Със съвременен сценичен език, силна визуална концепция и емоционална актьорска игра, спектакълът поставя въпроси за паметта, националната идентичност и отговорността на всяко поколение към миналото.

"Епопея на забравените“ не е само историческа възстановка – това е глас, който отеква в съвремието с призив да помним, да почитаме и да бъдем достойни наследници на онези, които са посветили живота си на България.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
11:40 / 18.09.2025
Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръм...
08:40 / 18.09.2025
Бизнесменът Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:14 / 17.09.2025
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:25 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:44 / 17.09.2025
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
19:14 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Поскъпване на хранителните продукти
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: