ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенка: Никога не съм работила
©
В откровен разговор с другата участничка Хени, екстравагантната Анна-Шермин отговори на редица лични въпроси, зададени от съперницата ѝ с видимо любопитство и известна доза провокация.
"Ти работила ли си в живота си? Нямаш един ден трудов стаж... И вашите до ден днешен те издържат? Ти на колко години беше? На 27 години и все още твоите родители се грижат за теб? Или мъжете просто се грижат за теб?", попита директно Хени, оставяйки всички без думи.
Без да се притеснява от остротата на въпросите, Анна-Шермин спокойно отвърна:
"Не, не съм работила никога! Ами аз се занимавам с моделство от малка, но никога не съм работила на работа от 9 до 5".
Признанието ѝ мигновено предизвика коментари както в къщата, така и сред зрителите в социалните мрежи. Много от зрителите я упрекнаха, че живее твърде привилегирован живот и не познава реалността на ежедневния труд.
Независимо от мненията, Анна-Шермин за пореден път показа, че не се страхува да говори открито, дори когато думите ѝ шокират останалите.
Изглежда, че напрежението между нея и Хени тепърва ще расте, а след това признание драмата в "Ергенът" е гарантирана.
Още по темата
/
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в дома му миришеше на долнопробна кръчма
10:45
Още от категорията
/
На 62 изглежда перфектно
24.10
Любовта им е във въздуха
24.10
На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави преминат към постоянно лятно време
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
13:26 / 25.10.2025
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
23:07 / 24.10.2025
3 зодии привличат голям финансов успех, считано от 25 октомври 20...
22:14 / 24.10.2025
Актуални теми
Аре бежи
преди 20 мин.
Свирките и плющенето и те са работа, само че срамна, поради което такива, като тази хубостница, не си признават как работят на пълни обороти с пълни дупки до преливане.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.