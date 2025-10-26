Една от най-обсъжданите участнички в тазгодишния сезон на "Ергенът" Анна-Шермин направи изненадващо признание, което предизвика бурни реакции сред зрителите и останалите дами в имението.В откровен разговор с другата участничка Хени, екстравагантната Анна-Шермин отговори на редица лични въпроси, зададени от съперницата ѝ с видимо любопитство и известна доза провокация."Ти работила ли си в живота си? Нямаш един ден трудов стаж... И вашите до ден днешен те издържат? Ти на колко години беше? На 27 години и все още твоите родители се грижат за теб? Или мъжете просто се грижат за теб?", попита директно Хени, оставяйки всички без думи.Без да се притеснява от остротата на въпросите, Анна-Шермин спокойно отвърна:"Не, не съм работила никога! Ами аз се занимавам с моделство от малка, но никога не съм работила на работа от 9 до 5".Признанието ѝ мигновено предизвика коментари както в къщата, така и сред зрителите в социалните мрежи. Много от зрителите я упрекнаха, че живее твърде привилегирован живот и не познава реалността на ежедневния труд.Независимо от мненията, Анна-Шермин за пореден път показа, че не се страхува да говори открито, дори когато думите ѝ шокират останалите.Изглежда, че напрежението между нея и Хени тепърва ще расте, а след това признание драмата в "Ергенът" е гарантирана.