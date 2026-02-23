Ергенка каза как поддържа тяло
"5 дни в седмицата тренирам и се храня супер здравословно, а през останалите два ям, каквото ми иска душата, и не броя калориите. Резултатът от този режим ме удовлетворява напълно", сподели ни лъчезарната дама.
И допълни, че все още не е успяла да гледа епизоди от новия сезон на "Ергенът" – предаването, с което нашумя през 2022 г. Силно се надявала обаче в шоуто на Би Ти Ви този път да са влезли стойностни жени, а не кифли, пиянки и златотърсачки.
