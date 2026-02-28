Ергенка обяви: Омъжвам се
Днес (26 февруари) беше един от най-емоционалните дни в живота ми.
Заедно с моят _ бъдещ годеник ,заявихме датата за нашия граждански брак – в сърцето на София. Дългоочакван момент, изпълнен с вълнение, трепет и благодарност.
Сърцето ми биеше силно през целия ден. Осем часа, в които усещах как мечтите ни започват да се превръщат в реалност. Нямах търпение да споделя тази радостна новина с най-близките си хора – онези трима приятели, които са били до мен през всичко.
Искам да кажа нещо важно:
Истинската любов съществува. Истинското щастие съществува.
Понякога изискват време. Понякога изискват търпение. Понякога изискват смелост да вярваш.
Дайте си време. Давайте време на хората. Всяко нещо идва точно когато трябва
Аз съм щастлива. Истински щастлива.
И тепърва ще споделям с вас още красиви моменти, снимки и емоции. Надявам се да ги усетите така, както ги усещам аз – с отворено сърце.
Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, главен изпълнителен директорна британска технологична компания.
