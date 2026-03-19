Известната участничка от третия сезон на "Ергенът“ Виктория Асенова, която успя да привлече вниманието на зрителите с пиперливия си език, направи рязък завой в кариерата си и влезе в ролята на спортен коментатор. Тя е една от водещите на новия подкаст "На неин терен“, където си партнира с Виктория Стойкова – дъщеря на футболната легенда Тодор Янчев, информираФорматът се излъчва в YouTube канала "Централата спорт“ и освен темата футбол, набляга и на различни светски теми. Още в първите епизоди двете водещи показаха коренно различни характери, което се превърна в магнит за аудиторията.Вики Асенова предизвика вълна от реакции, намеквайки, че връзката на певицата Биляниш с младия Кристиан Лазаров, което "може да съсипе кариерата му". Според нея никой не може да обича само един партньор цял живот и изневярата е неизбежна.Виктория Асенова е амбицирана да докаже професионалните си умения и компетентност по отношение на футбола. Тя категорично опроверга слуховете, че е учителка по физическо, и поясни, че в момента е студентка в НСА и учи магистратура по "Спортна психология“. В подкаста стана ясно, че няма мъж до себе си, но и не страда от това.