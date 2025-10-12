Ана-Шермин Метушева е сред най-коментираните участнички от настоящия сезон на "Ергенът: Любов в рая“. Блондинката не спира да е център на вниманието – не толкова с романтични трепети, колкото с поредната доза естетична "магия“, която е приложила върху себе си. На снимките в по-близък план се виждат бели неща в носа ѝ, които изглежда са конци от последната ѝ корекция на носа.Третата ѝ ринопластика е направена само седмица преди да се настани в телевизионния рай, изпълнен с рози, съпернички и фалшиви усмивки. Конците все още не са се разградили и заради това Анна изглежда толкова страшно в близък план.Да, правилно прочетохте – трета операция на носа! Според източници, близки до тунингованата дама, операцията е била наложителна, защото "старият нос вече не съответствал на новите скули и контури“. Очевидно хармонията между лицевите части е от първостепенно значение, особено когато се бориш за вниманието на ергена Красимир, който сам вероятно се чуди дали гледа риалити шоу или кастинг за роля в куклен театър.Мрежата прегрява от колажи и мемета с нейния естествен външен вид, а самата тя, изглежда, изобщо не се притеснява от подигравките, напротив, демонстрира още по-голямо самочувствие.Силиконката е изцяло ремонтирана – три ринопластики, скули, операция за дърпане на очите в стил "лисичи поглед", уста, зъби, изкуствена коса като метла и цици.Зъбите на Ана също предизвикват подигравки сред зрителите на предаването. След като носът на Анна-Шермин стана хит в социалните мрежи, зрителите на "Ергенът: Любов в рая“ насочиха вниманието си към зъбите й. Бялото й оръжие за усмивки се оказа поредната тема за подигравки. Причината? Зъбите й са на различна височина, а някои зрители дори се шегуват, че изглеждат като нова архитектурна забележителност – зигзагообразна фасада с естетична претенция.Снимки и колажи с "мостовете на Шермин“ вече обикалят интернет, а под постовете на предаването коментарите валят: "Сигурно е дъвкала естетика на криво", пише един потребител, а друг добавя: "Усмивката й е като шевна машина на бързи обороти." Дали вината е в зъболекаря, или в дизайнерската й идея за уникалност, не е ясно. Но едно е сигурно: Шермин е най-високомерната участничка от всичките сезони на "Ергенът" и единствено Виктория Капитонова може да я постави на мястото й. Някои зрители даже зоват от продукцията да вкарат рускинята, за да "оправи" Шермин.Риалити звездата от "Ергенът: Любов в рая" Анна-Шермин Метушева изненада последователите си, като за пръв път показа майка си Татяна Димитрова. Прави впечатление, че дамата е доста младолика и тунингована, а мнозина коментираха, че двете изглеждат по-скоро като сестри, отколкото като майка и дъщеря.Татяна има още едно дете - 17-годишен син от втория си брак с израелец, с когото дълги години е живяла извън България. Биологичният баща на Анна е починал, а след време семейството преживяло още една загуба – тази на пастрока й.След трудния период майката и децата решили да се върнат на родна земя, тъй като по-малкият брат на Шермин бил привикан в израелската казарма. Анна често споделя, че именно майка ѝ е нейната най-голяма опора. Двете поддържат близка връзка и не крият взаимното си възхищение.