|Ергенка си намери ерген
Тя започна в предаването като част от групата, бореща се за младия Виктор Русинов, после се прехвърли към Мартин Николов – Елвиса, а като видя, че и там няма шансове, се хвана за третия мъж с компанията – Васил, с когото си и тръгна на финала. Но и там след предаването отношенията са започнали да буксуват и астроложката се е разделила с бизнесмена с думите: "Хайде да си останем приятели!".
Към днешна дата те твърдят, че са в добри приятелски, а не любовни отношения. Ади обаче не е спряла да търси и най-после се похвали с ерген, за когото повечето моми могат само да й завиждат. Тя показа в социалните мрежи снимки с младежа. Двамата заедно са били на Седемте рилски езера.
"Рила е вълшебство" е единственият коментар, който Ади прави по повод снимките. Те, разбира се, не впечатляват с природните картини, а с това, че момата е в компанията на ерген, който определено хваща окото. "По-хубав от всичките ергени, взети заедно!", пише фенка на астроложката. Друга ергенка – Дениз Хайрула – пък отбелязва: "А вие много си отивате!". Клаудия от сезон 4 на риалитито, която до края остана в отбора на Виктор, изпраща виртуално сърчице на астроложката и новия й кавалер, пише HotArena.
