Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ергенка си намери ерген
Автор: Екип Burgas24.bg 17:20Коментари (0)0
©
Както видяхме в "Ергенът" 4, по отношение на мъжете астроложката Адриана спазва принципа, който важи и за автобусите: не го гони, ще дойде друг след него.

Тя започна в предаването като част от групата, бореща се за младия Виктор Русинов, после се прехвърли към Мартин Николов – Елвиса, а като видя, че и там няма шансове, се хвана за третия мъж с компанията – Васил, с когото си и тръгна на финала. Но и там след предаването отношенията са започнали да буксуват и астроложката се е разделила с бизнесмена с думите: "Хайде да си останем приятели!".

Към днешна дата те твърдят, че са в добри приятелски, а не любовни отношения. Ади обаче не е спряла да търси и най-после се похвали с ерген, за когото повечето моми могат само да й завиждат. Тя показа в социалните мрежи снимки с младежа. Двамата заедно са били на Седемте рилски езера.

"Рила е вълшебство" е единственият коментар, който Ади прави по повод снимките. Те, разбира се, не впечатляват с природните картини, а с това, че момата е в компанията на ерген, който определено хваща окото. "По-хубав от всичките ергени, взети заедно!", пише фенка на астроложката. Друга ергенка – Дениз Хайрула – пък отбелязва: "А вие много си отивате!". Клаудия от сезон 4 на риалитито, която до края остана в отбора на Виктор, изпраща виртуално сърчице на астроложката и новия й кавалер, пише HotArena.



Още по темата: общо новини по темата: 904
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/151 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Лято 2025
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: