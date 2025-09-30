Ергенката Косара не иска да покаже гаджето си

© Косара от риалити шоуто "Ергенът", отговори на въпрос на свой последовател в социалните мрежи защо не показва лицето на новото си гадже.



"Имам един човек, който доста успешно успява да ми краде вниманието. Не бих показала лицето на мъжа до себе си – така съм предпочитала винаги. Много вярвам в това, че щастието обича тишината", написа тя.



Красавицата добави, че според нея прекаленото афиширане на връзките рядко е искрено:



"В 90% от случаите постоянното демонстриране в социалните мрежи е все едно "вижте ни колко сме щастливи", а истината е точно обратното", пише "България Днес".