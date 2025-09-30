Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ергенката Косара не иска да покаже гаджето си
Автор: Екип Burgas24.bg 09:05Коментари (0)103
©
Косара от риалити шоуто "Ергенът", отговори на въпрос на свой последовател в социалните мрежи защо не показва лицето на новото си гадже.

"Имам един човек, който доста успешно успява да ми краде вниманието. Не бих показала лицето на мъжа до себе си – така съм предпочитала винаги. Много вярвам в това, че щастието обича тишината", написа тя.

Красавицата добави, че според нея прекаленото афиширане на връзките рядко е искрено:

"В 90% от случаите постоянното демонстриране в социалните мрежи е все едно "вижте ни колко сме щастливи", а истината е точно обратното", пише "България Днес".



Още по темата: общо новини по темата: 1185
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/198 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
21:11 / 29.09.2025
Алекс Николов затрупан от подаръци на филипинки
13:08 / 29.09.2025
Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага ...
13:26 / 29.09.2025
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
10:38 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Момичета унижиха своя съученичка в София, карат я да целува обувки
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: