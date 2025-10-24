ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенката Венета вдига сватба с богаташ
©
Този път причината е любовта - голяма, искрена и вдъхновяваща. Красавицата е официално сгодена за Юджел Изет, шеф на британска технологична компания.
Двамата се запознават случайно чрез общ приятел в Лондон, а любовта им се развива с изключителна бързина. Догодина вдигат сватба, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Цънцарова поправи Йочев
23.10
Миа Халифа - за три месеца стана порно кралица, днес е гласът на жените, които искат да бъдат чути
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.