Валерия и Венета от "Ергенът" влязоха в сериозен конфликт помежду си по време на участието си в "Черешката на тортата". Двете си размениха доста остри реплики пред камерата:"Не се възмущавам от това, че той ѝ помага. Далеч не ми е нещото, което не мога да приема. Аз не мога да приема как някои жени просто са готови да съществуват в къщата, без да работят, без да дават нищо от себе си, освен масата да е направена и да е сложила ракията, салатата и каквото и да е", заяви Валерия пред всички.Това възмути Венета Костова и тя се почувства като неканен гост в собствения си дом.Другите участници опитаха да успокоят ситуацията и да призоват Валерия да спре:"Мисля, че всички знаем каква е ситуацията на Венета. Просто явно не всеки ще застане и ще каже собственото си мнение. А Венета е ясно, че няма да си го признае пред камера", каза Валерия сама пред камерите."Извинявам се много, обаче Валерия е изключително невъзпитана. Това е неморално от всякаква гледна точка. Да се повдигат такива лични неща и ненормални въпроси според мен", отговори Венета.