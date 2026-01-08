Ергенки се изложиха в "Черешката на тортата"
©
"Не се възмущавам от това, че той ѝ помага. Далеч не ми е нещото, което не мога да приема. Аз не мога да приема как някои жени просто са готови да съществуват в къщата, без да работят, без да дават нищо от себе си, освен масата да е направена и да е сложила ракията, салатата и каквото и да е", заяви Валерия пред всички.
Това възмути Венета Костова и тя се почувства като неканен гост в собствения си дом.
Другите участници опитаха да успокоят ситуацията и да призоват Валерия да спре:
"Мисля, че всички знаем каква е ситуацията на Венета. Просто явно не всеки ще застане и ще каже собственото си мнение. А Венета е ясно, че няма да си го признае пред камера", каза Валерия сама пред камерите.
"Извинявам се много, обаче Валерия е изключително невъзпитана. Това е неморално от всякаква гледна точка. Да се повдигат такива лични неща и ненормални въпроси според мен", отговори Венета.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Известен от соца секссимвол, избягала от България, разкритикува с...
21:53 / 07.01.2026
Какво може да помогне при грипа, който върлува в момента
17:29 / 07.01.2026
Лили Иванова и Софи Маринова подготвят нещо грандиозно
17:21 / 07.01.2026
Продадоха риба за 3.2 млн. долара
15:54 / 07.01.2026
Хиляди изпратиха френската кинозвезда Брижит Бардо в последния й ...
15:16 / 07.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
15:29 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.