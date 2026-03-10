Ергенките по четири в стая на лукса в Шри Ланка
Изглежда, те са били наблъскани по 4 в стая по време на снимките и не са имали никакво лично пространство, точно както беше и миналата година. Това стана ясно от неволно изпуснати битови подробности, които сподели отпадналата от шоуто Белослава в коментарното студио на Мартин Николов – Елвиса в "Преди обед".
Тя обясни, че момичетата са се разделили на две групи – по-скромни и по-настъпателни спрямо ергените. Певицата Тита я помоли да разкрие кои са влезли в двете групи и тогава Белослава започна да обяснява: "Момичетата от моята стая: аз, Нурджан, Доника, Анабел. След това: Симона, Анастасия, Гориция и малката Цвеги", каза тя. По този начин стана ясно, че момите пак са били натъпкани по няколко в стая, явно за да се пести от наеми в Шри Ланка, уточнява HotArena.
