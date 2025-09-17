Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ергенът Алек стана баща
Автор: Екип Burgas24.bg 08:47Коментари (0)59
©
Още в средата на месец май - Алек Младенов, който участва в един от най-скандалните сезони на романтичното риалити "Ергенът", се похвали, че с любимата му ще стават родители. Подробности досега не знаехме, но двойката официално се похвали с щастливата новина, че бебчето се е появило на бял свят преди цели три месеца. Радостта си Алек и половинката му Царина споделиха с водещите на подкaста "На среща". 

Двамата споделиха за новата си роля на родители, но не спряха и да се обсипват с комплименти и да заявяват щастието си от съвместния си живот. 

Любов и приятелство в един човек

"Трудно ми е да намеря всички думи, с които да опиша човека до мен", говори Алек с вълнение за любовта си към майката на детето си. Той определи Царина като "палитра от всичко най-хубаво, което бих искал да срещна в живота си". "За мен тя е уникална дама. Личностните ѝ качества са безброй."

 

Според Алек неговата половинка успява да направи всяко място уютно, красиво и спокойно с присъствието си. "Усмивките и смеха. Но и малките дразнения, които си подаваме помежду си, защото ние без това не можем да живеем", коментира той с усмивка за връзката, която има с Царина и отношенията помежду им. 

"За мен тя е истинска жена, партньор, другар, момиче... Просто съм най-щастливият мъж на света благодарение на нея."

Царина също не спести комплиментите си към Алек. Русокосата любимка на Младенов уточни: "Мисля, че е крайно време всички да разберат, че аз не съм Маги", както често са мислили за нея хората след края на романтичния риалити формат. 

"Алек не е ергенът вече... Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов. Надявам се, че и на 150 години да сме все така шашави", каза Царина.

По време на разговора стана ясно, че те имат малка дъщеря, която на галени наричат Али.



Още по темата: общо новини по темата: 1037
16.09.2025 Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
16.09.2025 Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors"
16.09.2025 Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия!
16.09.2025 Българка е втора по красота в Европa
16.09.2025 Любима водеща се завръща ударно на екран
16.09.2025 Нети със специални думи към истинската си майка
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
22:13 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка
22:12 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:53 / 16.09.2025
Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия...
20:54 / 16.09.2025
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Зверска катастрофа на "Ботевградско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: