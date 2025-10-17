ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенът Джани с отговор към хейтърите
©
В профила си той публикува снимка в елегантен черен костюм и с пура в ръка, придружена от силно послание за самоуважение и независимост.
"Ще те критикуват за това, което си, за това, което не си, и за това, което мислят, че си. Независимо колко се опитваш да угодиш, винаги ще има мнения. Затова живей за себе си", написа Джан.
Постът му беше възприет като отговор към хейтърите, които в последните седмици го нападат за поведението му в предаването "Ергенът: Любов в рая", пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари, имен ден имат хиляди българи
22:01
Вдигат сватба!
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.