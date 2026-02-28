Ергенът Евгени публично заяви, че всъщност момичето, което е избрал в предаването - Валерия, му е разбила наистина сърцето. Емоционалната изповед таой направи пред Мин Дьо."Последно съм плакал заради Валерия. Аз я бях приел за човека, с когото аз ще си умра! Ама когато умираш всеки ден заради този човек, този човек няма място в твоя живот. Тя ми разби сърцето!", заяви Евгени с болка."Аз съм артистът. Аз съм музикант. Аз съм комуникатор. Моето основно изразно средство е музиката", категоричен е той. "Това, че в България мен не ме разпознават, не означава, че аз не съм разпознаваем в чужбина.""Аз изобщо не скачам върху това", отвърна му Мон Дьо."Световна звезда – не съм Лейди Гага – да! Но вярвам, че всеки има собствен тайминг", добави пианистът.Евгени призна, че дълго време е търсил одобрението на баща си."До даден период се опитвах да се докажа на баща си. Да има тази усмивка, да има: 'Гордея се с теб', искрено. Трудно приемах липсата на емоционална подкрепа", сподели той.А въпросът за семейството остава отворен:"Ще имам ли семейство, деца? Това е въпрос, който ми се задава не само от семейството, а и вътрешно."