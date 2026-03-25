Най-младият участник в петия сезон на "Ергенът“ – лекарят Марин презна пред Любомира (Бубето), че дълго време са го смятали за гей. Пред камерата варненецът сподели как се е справил с обществения натиск и защо поддържаният външен вид често се тълкува погрешно, информираПо време на романтичния разговор Марин разказа, че от години е обект на притеснителни коментари в родния си град. "Поради някаква причина супер много хора си мислят, че съм гей. От години това се говори“, сподели той. Младият лекар не скри, че в началото тези думи са го наранявали сериозно и е изпитвал истинска ненавист, когато дочуе подобни подмятания.С времето обаче ергенът е променил нагласата си и е приел ситуацията по-философски. Според него в обществото съществува стереотип, който поставя етикети на мъжете с висок стандарт на поддръжка.Бубето се съгласи с неговата позиция. Тя сподели и собствения си горчив опит от социалните мрежи след участието си в предишен сезон на риалитито. По думите ѝ негативните коментари и обидите са засегнали дори нейното семейство.Марин не е първият участник в популярния формат, който се сблъсква с подобни подозрения. Преди него през същата ситуация преминаха пианистът Евгени Генчев и Стоян.