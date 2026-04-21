Нови събития и поредица от преживявания, които отново ще променят динамиката в отношенията между участниците и ще провокират лавина от емоции както сред тях, така и сред зрителите. Това предстои тази седмица в "Ергенът“

Нови правила

От тази вечер в романтичното риалити ще има нови правила – ергените вече ще бъдат напълно равнопоставени, фокусът вече се измества изцяло към връзките и потенциала за истинска любов. Докато Кристиян, Марин и Гатев напредват уверено, Стоян остава в пауза с последни три дни за вътрешен катарзис – време, което може да се окаже решаващо. Как ще бъде приета тази новина от участниците и до какво ще доведе тя, предстои да стане ясно.

Липсата на Стоян

Тази вечер ще разкрие пред зрителите какво е настроението в имението след необичайната изминала седмица, а именно отсъствието на Стоян и появата на Гатев. Темата не спира да занимава дамите, а някои от тях влизат в доста остри пререкания. Най-обсъждана от дамите пък е Илияна, която се разкъсва между разума и сърцето си. Липсата на Стоян започва да й тежи все повече, а чувството за вина заради близостта ѝ с Гатев не ѝ дава покой. Макар да е уверена, сияеща и все по-привлечена от Гатев, сянката на Стоян остава. Въпросът вече не е дали има чувства – а към кого са те в действителност.

Тройна среща

В сряда всеки от ергените ще излезе за първи път на "тройна среща“ с две дами по свой избор, но ще приключи вечерта само с една от тях.

Завръщането

Кулминацията в "Ергенът“ тази седмица настъпва със завръщането на Стоян. Изправен пред новата реалност в имението и развилата се близост между Илияна и Гатев, той ще трябва да се справи с последствията от своето отсъствие. Напрежението достига връхната си точка по време на Церемонията на розата, този път поверена само на един от ергените. Решението, което предстои, може да преобърне напълно посоката на любовното приключение.