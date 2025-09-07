ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ергенът Виктор и бившата на Мартин Елвиса са заедно?
Най-пикантното в цялата история е, че Йоана неотдавна беше гадже на добре познатия Мартин Николов – Елвиса. Той не е случаен човек – собственикът на заведения поддържаше близки отношения именно с Виктор. Те демонстрираха мъжко приятелство по време на шоуто, но сега, след тези кадри, картината изглежда като истински шамар в лицето на бизнесмена.
Феновете са раздвоени – едни виждат "предателство" и злобно нашепват, че Виктор е прекрачил всякакви граници, други пък го защитават. За да охладят страстите, Йоана и Виктор побързаха да уточнят: снимките са чисто работен ангажимент, а не любовна изповед пред обектива, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 922
|предишна страница [ 1/154 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:34 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета