След края на близо 20-годишния си брак с Кийт Ърбан, Никол Кидман планира да поеме още по-смели и чувствено заредени филмови роли — решение, което според източници на RadarOnline.com е едновременно творческо изявление и акт на лична еманципация.Според хора, близки до двойката, напрежението между тях се изострило след участието на Кидман в еротичната драма "Babygirl", където тя си партнира с 29-годишния Харис Дикинсън.На пресконференция за филма Кидман предизвика вълна от заглавия с откровените си думи за интимните сцени: "Имаше моменти, в които си казвах: Не искам повече да усещам нищо. Не ме докосвайте. Омръзна ми от всичко. Дори мисълта да не ме прегърнат повече вече не ме плашеше. Но успях да го преодолея."Макар "Babygirl" да беше оценен от критиката, ролята породила сериозно напрежение у дома. Ърбан, който не присъства на премиерите, се чувствал неудобно от все по-смелите избори на съпругата си на екрана. Сега, след раздялата, Кидман изглежда по-решена от всякога да продължи да изследва границите на женствеността и сексуалността в киното.Източник, близък до актрисата, споделя: "Никол не смекчава тона, само защото Кийт вече не е част от живота ѝ. Напротив — тя се освобождава. Години наред се е оправдавала, че ролите ѝ са просто работа. Сега спира с извиненията. Това е нейният нов старт - пълна творческа и лична свобода."Приятели на звездата разказват, че раздялата е донесла неочаквано усещане за облекчение и сила."Дълго време тя се опитваше да балансира между амбицията и брака си. Сега този натиск изчезна. Има в нея ново предизвикателство - знае, че някои от изборите ѝ може да подразнят Кийт, но това само я мотивира," казва близък приятел.Според запознати, Кидман често се е чувствала изтощена от опитите да успокоява безпокойството на Ърбан относно чувствените си изпълнения. "Той никога не ѝ е забранявал конкретни роли, но тя усещаше кога нещо го тревожи. Това неизречено напрежение се беше превърнало в част от връзката им. Сега тя влага тази енергия в работата си," допълва източникът.Решителността ѝ вече се отразява върху предстоящите проекти. Кидман приключи със снимките на "Practical Magic 2" и работи по третия сезон на "Големите малки лъжи" с Рийз Уидърспун, където се очаква сюжетът на героинята ѝ да придобие по-открито сексуален нюанс.Източник от продуцентския екип казва: "Никол винаги е търсила автентичност - емоционална, физическа, дори еротична. Няма да се откаже от това само защото бракът ѝ приключи. Напротив, сега е в най-силната и уверена си форма."Актрисата, която има две дъщери с Ърбан, наскоро беше забелязана в Париж. "Тя се фокусира върху работата и децата си. Няма никакви признаци, че ще забави темпото. Никол е приключила с извиненията - както на екрана, така и в живота," казва близък до нея човек.