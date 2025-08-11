© виж галерията Пълнолунието през август, известно като "Есетровата луна", направи фурор, когато скочи над южния хоризонт на 9 август по-рано тази седмица, осветявайки лятното небе само дни преди пика на метеорния поток персеиди.



Названието есетрова луна е дадено още от древните индиански племена, защото по това време на годината има изобилие от есетрова риба, а пълнолунието бележи голямото разнообразие и богатство на природата в края на лятото, пише Space.



Понякога е известна и като "Червената луна" заради руменина, която е известно, че приема в лятната мъгла, докато народът Анишинаабе от Големите езера я е познавал като "Оризовата луна" и я е използвал като знак, че е време за прибиране на реколтата.



Кадрите са запечатали Есетровата луна в Германия, Турция, Испания, Великобритания и Русия.