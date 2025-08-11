ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Есетровата луна направи фурор по света
Названието есетрова луна е дадено още от древните индиански племена, защото по това време на годината има изобилие от есетрова риба, а пълнолунието бележи голямото разнообразие и богатство на природата в края на лятото, пише Space.
Понякога е известна и като "Червената луна" заради руменина, която е известно, че приема в лятната мъгла, докато народът Анишинаабе от Големите езера я е познавал като "Оризовата луна" и я е използвал като знак, че е време за прибиране на реколтата.
Кадрите са запечатали Есетровата луна в Германия, Турция, Испания, Великобритания и Русия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миглена Ангелова стана рекламен агент на погребални агенции
15:04 / 11.08.2025
Съседи скочиха на Меган и Хари
14:15 / 11.08.2025
Благой Георгиев глези новата
13:53 / 11.08.2025
Мариана Векилска не иска да става тъща
12:43 / 11.08.2025
Културист съветва Миро в тренировките
12:19 / 11.08.2025
Стареем по-бавно от нашите родители
13:14 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета