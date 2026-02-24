Ето как изглеждал Стоян ергенът с коса
©
Мъжете с бръсната глава често имат силно и запомнящо се присъствие – нещо, което Стоян несъмнено притежава. Тази визия му придава загадъчност и подчертава светлите му очи. А минималистичният му външен вид сякаш добавя и лек бунтарски привкус към характера му.
Как е изглеждал 30-годишният пловдивчанин, когато е поддържал по-къса, но класическа мъжка прическа? Отговорът е ясен – също толкова привлекателен и магнетичен за жените, както и днес.
На снимките го виждаме с традиционна подстрижка – късо оформена в задната част и отстрани, с по-дълга коса отгоре, позволяваща стилизиране с повдигнат бретон. Този тип прическа се завърна като отчетлива модна тенденция през последните години и придава по-романтично и елегантно излъчване. С подобна визия ергенът изглежда като съвсем различен човек, доказвайки как една подстрижка може да преобрази мъжа до неузнаваемост.
За Стоян знаем, че е завършил право, но в момента се занимава с продажба на недвижими имоти – професия, която му носи удовлетворение. Сред архивните му снимки с по-дълга коса откриваме и кадри от модния подиум, където той дефилира като модел.
От визитката му научаваме още, че е висок 185 см и носи обувки номер 45 – параметри, които обясняват увереното му присъствие както на подиума, така и пред камерите.
"Щастлив съм, но не и влюбен“ – признава Стоян. Той добре знае какво търси – жизнерадостна и спонтанна жена, която е едновременно красива и емоционално интелигентна. А когато се влюби, партньорката му със сигурност ще се чувства специална, пише ladyzone.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Изненада: Вкарат още един ерген в битката за женските сърца
16:12 / 23.02.2026
Натали Трифонова показа бебе Арън
15:28 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.